Сийярто посоветовал Киеву отменить декрет о запрете переговоров с Россией

«Я думаю, что было бы определенно полезно, если бы на Украине был отменен закон, который запрещает украинским лидерам вести переговоры с президентом Путиным. Если бы этот закон был отменен, это бы очень помогло», — сказал Сийярто.
Отвечая на вопрос о целесообразности проведения выборов на Украине, министр отметил, что у него «определенно будет искушение» сказать что-то о внутренней политике на Украине, но тем не менее рассуждать о внутренней политике сторонних государств противоречит его ДНК.
«Давайте оставим это на усмотрение украинцев, когда они захотят избрать президента», — подчеркнул Сийярто.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.