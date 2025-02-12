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В Хабаровском районе началось строительство полигона, где будут обучать операторов беспилотных летательных аппаратов

Губернатор Дмитрий Демешин и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев осмотрели место строительства уникального полигона в Хабаровском районе.

На объекте будут обучать операторов БПЛА, заниматься военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи. Планируется, что на полигоне оборудуют стрелковые участки, тактические поля, огневые городки, площадки для снайперов, стадион, автодром, полосу разведчика, склад для ремонта оружия и скалодром.

«Я горжусь, что наш край стал одним из первых регионов, где реализуются такие инициативы. Мы будем учить ребят не просто стрелять, бегать, прыгать, а если потребуется — защищать свою страну. Это наш вклад в будущее России», — отметил Дмитрий Демешин в своем телеграм-канале.

Сейчас ведется подготовка территории и проектирование объектов.