В Хабаровском районе началось строительство полигона, где будут обучать операторов беспилотных летательных аппаратов

На объекте будут обучать операторов БПЛА, заниматься военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи. Планируется, что на полигоне оборудуют стрелковые участки, тактические поля, огневые городки, площадки для снайперов, стадион, автодром, полосу разведчика, склад для ремонта оружия и скалодром.
«Я горжусь, что наш край стал одним из первых регионов, где реализуются такие инициативы. Мы будем учить ребят не просто стрелять, бегать, прыгать, а если потребуется — защищать свою страну. Это наш вклад в будущее России», — отметил Дмитрий Демешин в своем телеграм-канале.
Сейчас ведется подготовка территории и проектирование объектов.