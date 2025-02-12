В Хабаровском районе началось строительство полигона, где будут обучать операторов беспилотных летательных аппаратов

«Я горжусь, что наш край стал одним из первых регионов, где реализуются такие инициативы. Мы будем учить ребят не просто стрелять, бегать, прыгать, а если потребуется — защищать свою страну. Это наш вклад в будущее России», — отметил Дмитрий Демешин в своем телеграм-канале.