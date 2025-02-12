Шольц сравнил себя с капитаном спортивной команды

«Вероятно, мне стоило распустить правительство раньше… Когда ты капитан команды, во время игры ты не отходишь к краю поля, не отводишь в сторону съемочную группу и не говоришь им: “К слову, этот играет плохо, и если он продолжит так дальше, то мы на этом здесь остановимся”, — заявил Шольц на мероприятии в Котбусе, его слова приводит газета Tagesspiegel.
При этом канцлер отметил, что подобные комментарии ему стоило направлять своим партнерам по коалиции, «чтобы они немного больше старались».
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля. Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру Шольцем после того, как 16 декабря 2024 года бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших участие в голосовании депутата, 207 проголосовали за, 116 воздержались.
Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен с поста минфина Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название «День Д».
Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31%, за ними идёт «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 21%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15%, за партию «Зеленые» — 14%. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за «Левую партию» — 5%, «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» поддерживают 4% опрошенных.