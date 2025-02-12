Шольц сравнил себя с капитаном спортивной команды

«Вероятно, мне стоило распустить правительство раньше… Когда ты капитан команды, во время игры ты не отходишь к краю поля, не отводишь в сторону съемочную группу и не говоришь им: “К слову, этот играет плохо, и если он продолжит так дальше, то мы на этом здесь остановимся”, — заявил Шольц на мероприятии в Котбусе, его слова приводит газета Tagesspiegel.