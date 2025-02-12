Экс-еврокомиссар Левандовский: ЕС готов к торговой войне с США

Он подчеркнул, что Евросоюз готов к противостоянию, но не стремится к нему, так как трансатлантические отношения крайне важны на фоне настоящих угроз. Левандовский также охарактеризовал подход Трампа к международным отношениям как «купеческий», отметив, что в ходе его предыдущего президентского срока многие обещания остались невыполненными.