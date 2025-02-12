Экс-еврокомиссар Левандовский: ЕС готов к торговой войне с США

Евросоюз готов к возможной торговой войне с США, однако, по словам польского евродепутата и бывшего еврокомиссара Януша Левандовского, президент Дональд Трамп не выиграл предыдущие экономические конфликты.
В интервью радиостанции RMF FM Левандовский отметил, что Трамп переживает ностальгию по временам, когда США были зависимы от таможенных тарифов.
Он подчеркнул, что Евросоюз готов к противостоянию, но не стремится к нему, так как трансатлантические отношения крайне важны на фоне настоящих угроз. Левандовский также охарактеризовал подход Трампа к международным отношениям как «купеческий», отметив, что в ходе его предыдущего президентского срока многие обещания остались невыполненными.
Левандовский добавил, что в случае необходимости Европейский Союз может принять ответные меры, но если США выразят готовность к переговорам, существует и иной путь. Он заверил, что ЕС способен выдержать торговую войну, но подчеркнул, что такая война будет вредна для обеих сторон.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз сожалеет о введении США пошлин на ввоз стали и алюминия и ответит жесткими мерами.