Россия отнеслась к нам очень хорошо — Трамп об освобождении Фогеля

Напомним, что бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля и его жену задержали в 2021 году на российской таможне, а затем дипломата осудили на 14 лет за контрабанду наркотиков. 11 февраля стало известно, что РФ освободила иностранца и отпустила его на родину.