Депутаты гордумы Магадана приняли заявление мэра Гришана об отставке

Во вторник глава города подал заявление об отставке в Магаданскую городскую думу. Там его приняли к рассмотрению. Ранее в адрес Гришана поступали вопросы и замечания, в том числе от депутатов городской думы. Гришан находился на посту мэра Магадана с 13 ноября 2015 года.