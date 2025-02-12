Депутаты гордумы Магадана приняли заявление мэра Гришана об отставке

«Отставка Гришана принята. Назначен [Александр] Малашевский», — сообщил ТАСС источник в гордуме.
Во вторник глава города подал заявление об отставке в Магаданскую городскую думу. Там его приняли к рассмотрению. Ранее в адрес Гришана поступали вопросы и замечания, в том числе от депутатов городской думы. Гришан находился на посту мэра Магадана с 13 ноября 2015 года.
Также в пресс-службе гордумы добавили, что нового главу Магадана определят в рамках конкурсного отбора. Документы от желающих участвовать в конкурсе будут принимать в Магаданской городской Думе в течение 14 дней, начиная с 14 февраля. В конце января 2025 года депутаты городской думы внесли ряд изменений в устав города, которые касались процедуры досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования.
Согласно уставу города, мэра выбирают депутаты городской думы из числа кандидатов, которых представляет конкурсная комиссия. Мэр остается на своей должности в течение пяти лет. Также гордума устанавливает общее число членов конкурсной комиссии, половину из которых назначают депутаты, а другую — губернатор Магаданской области. Градоначальника выбирают открытым голосованием.
Также в уставе говорится, что глава города приобретает соответствующие полномочия в день вступления в должность и лишается их в день назначения нового мэра.