Египет оказался недоволен заявлениями официальных лиц Израиля и США по Газе

Власти Египта выразили недовольство по поводу недавних заявлений официальных лиц Израиля и США, касающихся переселения жителей сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Qahera News.
Источники канала подчеркивают, что Каир категорически отвергает любые планы, связанные с выделением земель для палестинцев, и выступает против идеи переселения населения из этого региона. Египет настаивает на том, что любое решение должно обеспечивать сохранение жителей Газы на их исторической земле.
Египетское министерство иностранных дел сообщило о намерении представить свое видение реконструкции сектора Газа. Это видение будет направлено на то, чтобы гарантировать, что палестинский народ сможет оставаться на своей территории. В заявлении МИД Египта подчеркивается важность создания условий, которые позволят жителям Газы восстановить свои дома и жизнь на родной земле.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в США сообщил, что готов завершить конфликт в секторе Газа, если лидеры ХАМАС покинут регион. Также стало известно о прибытии в Израиль трех заложников, освобожденных в Газе.