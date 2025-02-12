Египет оказался недоволен заявлениями официальных лиц Израиля и США по Газе

Египетское министерство иностранных дел сообщило о намерении представить свое видение реконструкции сектора Газа. Это видение будет направлено на то, чтобы гарантировать, что палестинский народ сможет оставаться на своей территории. В заявлении МИД Египта подчеркивается важность создания условий, которые позволят жителям Газы восстановить свои дома и жизнь на родной земле.