В Дании оценили сроки возможной крупномасштабной войны в Европе

«Россия в ходе приблизительно шести месяцев сможет вести локальную войну в стране, граничащей с Россией; приблизительно двух лет — будет представлять реальную угрозу для некоторых или более стран НАТО Балтийского региона; приблизительно пяти лет — может быть готовой к крупномасштабной войне на европейском континенте, в которую США не вмешаются», — говорится в документе.