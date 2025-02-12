Трамп заявил, что РФ хорошо отнеслась к США, вернув американца Фогеля

Президент США Дональд Трамп прокомментировал передачу Вашингтону американского гражданина Марка Фогеля, ранее осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков.
Выступая перед журналистами в Белом доме, он отметил, что Москва проявила доброжелательность в этом вопросе.
Трамп также выразил надежду, что этот шаг может стать отправной точкой для выстраивания отношений, которые в дальнейшем помогут достичь урегулирования конфликта на Украине.
11 февраля бывший сотрудник посольства США Марк Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, был освобожден.
Напомним, суд в России в 2022-м году приговорил Фогеля к 14 годам колонии за контрабанду и хранение наркотических веществ.