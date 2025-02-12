Трамп: Россия очень хорошо отнеслась к США, освободив американца Фогеля

Россия освободила американского гражданина Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Бывшего сотрудника посольства США и преподавателя забрал из Москвы спецпредставитель Вашингтона Стив Уиткофф. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «отнеслась к нам очень хорошо» и выразил надежду, что это положительно скажется на отношениях между странами и разрешении конфликта на Украине. Фогеля, как только он прилетит в США, примут в Белом доме. Официально не уточняется, был ли его выход на свободу частью обмена, но источники в США говорят, что сделка состоялась.