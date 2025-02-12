Трамп в ближайшие часы примет возвращенного из России Фогеля в Белом доме

Фогель был задержан в августе 2021 года в московском аэропорту «Шереметьево» после прибытия из Нью-Йорка. В его багаже обнаружили марихуану и масло гашиша. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что его супруга, которая позже была отпущена и вернулась в США, успела уничтожить улики в их квартире до прибытия правоохранительных органов.