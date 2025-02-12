Трамп в ближайшие часы примет возвращенного из России Фогеля в Белом доме

В ближайшие часы президент США Дональд Трамп планирует встретиться в Белом доме с Марком Фогелем, который ранее был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, а затем освобожден.
Эта информация содержится в официальном расписании американской администрации.
Согласно опубликованному графику, встреча запланирована на 22:00 по местному времени во вторник (06:00 мск среды) и пройдет в комнате для дипломатических приемов.
Ранее Трамп положительно оценил действия России в связи с освобождением Фогеля, отметив, что Москва проявила доброжелательное отношение к Вашингтону. Американский лидер также выразил надежду, что этот шаг станет отправной точкой для улучшения двусторонних отношений и поспособствует урегулированию конфликта на Украине.
Фогель был задержан в августе 2021 года в московском аэропорту «Шереметьево» после прибытия из Нью-Йорка. В его багаже обнаружили марихуану и масло гашиша. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что его супруга, которая позже была отпущена и вернулась в США, успела уничтожить улики в их квартире до прибытия правоохранительных органов.
В России бывшему сотруднику американского посольства были предъявлены обвинения в контрабанде и хранении наркотических веществ в особо крупном размере. Химкинский суд Московской области вынес приговор, назначив ему 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.