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Трамп в ближайшие часы примет возвращенного из России Фогеля в Белом доме

Встреча пройдет в комнате для дипломатических приемов Белого дома.

Источник: Аргументы и факты

В ближайшие часы президент США Дональд Трамп планирует встретиться в Белом доме с Марком Фогелем, который ранее был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, а затем освобожден.

Эта информация содержится в официальном расписании американской администрации.

Согласно опубликованному графику, встреча запланирована на 22:00 по местному времени во вторник (06:00 мск среды) и пройдет в комнате для дипломатических приемов.

Ранее Трамп положительно оценил действия России в связи с освобождением Фогеля, отметив, что Москва проявила доброжелательное отношение к Вашингтону. Американский лидер также выразил надежду, что этот шаг станет отправной точкой для улучшения двусторонних отношений и поспособствует урегулированию конфликта на Украине.

Фогель был задержан в августе 2021 года в московском аэропорту «Шереметьево» после прибытия из Нью-Йорка. В его багаже обнаружили марихуану и масло гашиша. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что его супруга, которая позже была отпущена и вернулась в США, успела уничтожить улики в их квартире до прибытия правоохранительных органов.

В России бывшему сотруднику американского посольства были предъявлены обвинения в контрабанде и хранении наркотических веществ в особо крупном размере. Химкинский суд Московской области вынес приговор, назначив ему 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.