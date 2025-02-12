Австралия ввела санкции против пяти россиян

В ведомстве отметили, что решением министра иностранных дел Пенни Вонг адресные экономические и финансовые ограничения направлены против россиян, причастных, по мнению австралийской стороны, к хакерской атаке на базы данных медицинской страховой компании Medibank в октябре 2022 года. «Правительство вводит санкции в отношении российской компании ZServers и пяти российских хакеров, обеспечивших хранение и распространение украденных у Medibank данных», — указала министр.
По сведениям МВД Австралии, в черный список внесены владелец ZServers Александр Большаков и сотрудники компании Дмитрий Большаков, Александр Мишин, Игорь Одинцов и Илья Сидоров. Этим гражданам РФ запрещен въезд на территорию страны, а за любые сделки с принадлежащими им активами предусмотрена уголовная ответственность.
О кибератаке на серверы одной из крупнейших австралийских страховых компаний стало известно 14 октября 2022 года. В первые дни после взлома она скрыла информацию о том, что хакерам удалось похитить личные данные застрахованных людей, а также значительную часть конфиденциальных медицинских сведений, однако позднее взломщики потребовали выкуп. Medibank пришлось подтвердить факт кражи, а также признать, что в результате хакерской атаки, ущерб от которой оценили в $20 млн, пострадали 9,7 млн клиентов. Федеральная полиция Австралии обвинила в кибератаке хакеров из РФ, а власти ввели персональные санкции в отношении россиянина Александра Ермакова, якобы несущего ответственность за взлом баз данных.