Австралия ввела санкции против пяти россиян

О кибератаке на серверы одной из крупнейших австралийских страховых компаний стало известно 14 октября 2022 года. В первые дни после взлома она скрыла информацию о том, что хакерам удалось похитить личные данные застрахованных людей, а также значительную часть конфиденциальных медицинских сведений, однако позднее взломщики потребовали выкуп. Medibank пришлось подтвердить факт кражи, а также признать, что в результате хакерской атаки, ущерб от которой оценили в $20 млн, пострадали 9,7 млн клиентов. Федеральная полиция Австралии обвинила в кибератаке хакеров из РФ, а власти ввели персональные санкции в отношении россиянина Александра Ермакова, якобы несущего ответственность за взлом баз данных.