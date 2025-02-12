ВС Польши: самолет Су-24 ВС РФ нарушил воздушные границы республики

Согласно утверждениям польских военных, инцидент произошел 11 февраля в 14:09 по местному времени (16:09 мск) над территориальными водами республики в восточной части Гданьского залива. По их данным, самолет Су-24МР якобы углубился в воздушное пространство Польши на 6,5 километра и находился там в течение одной минуты и 12 секунд.