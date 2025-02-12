ВС Польши: самолет Су-24 ВС РФ нарушил воздушные границы республики

Оперативное командование польских вооруженных сил заявило о предполагаемом нарушении воздушного пространства страны российским самолетом Су-24.
Сообщение об этом было опубликовано в соцсети X (бывший Twitter, запрещен в России).
Согласно утверждениям польских военных, инцидент произошел 11 февраля в 14:09 по местному времени (16:09 мск) над территориальными водами республики в восточной части Гданьского залива. По их данным, самолет Су-24МР якобы углубился в воздушное пространство Польши на 6,5 километра и находился там в течение одной минуты и 12 секунд.
Однако каких-либо подтверждений этой информации представлено не было.
В свою очередь, российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что полеты военной авиации страны выполняются в строгом соответствии с международными нормами, регулирующими использование воздушного пространства.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов провел встречу с представителями Министерства иностранных дел Финляндии, в ходе которой стороны обсудили инцидент с российским самолетом, который, по сообщениям, нарушил воздушные границы страны.