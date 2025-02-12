Путин отметил машиниста экскаватора с Южного Урала государственной наградой

Президент России Владимир Путин наградил жителя Челябинской области медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту, госнаграды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу удостоился машинист экскаватора магнитогорского предприятия «Огнеупор» Пётр Горбунов.
Ранее Владимир Путин отметил работу двух врачей Челябинской областной станции переливания крови. Михаил Русаков был награждён медалью Луки Крымского, а Наталье Зубовой присвоили почётное звание Заслуженного врача России.