Госдеп заявил о плане Трампа вернуть всех осужденных в России американцев

Трамп не раз заявлял о намерении освободить заключенных в России американских граждан. Так, в мае 2024 года он сказал, что в случае победы на выборах добьется освобождения арестованного российскими властями журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Тогда Трамп подчеркнул, что президент Владимир Путин «сделает это для [него], но ни для кого другого», и отметил, что Вашингтон «ничего не будет платить». Однако по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, никаких контактов с Трампом по этому поводу у Путина не было.