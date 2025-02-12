Трамп заявил, что США высоко ценят освобождение властями РФ Фогела

«Я очень ценю, что они позволили Марку вернуться домой. Мы ценим то, что сделал президент [России Владимир] Путин», — сказал он на встрече с Фогелом в Белом доме. Фогел в свою очередь отметил, что российский лидер «проявил большое великодушие», помиловав его.
Трамп охарактеризовал условия договоренности с РФ по возвращению американца как «очень справедливые и разумные» и добавил, что «завтра (в среду — прим. ТАСС) будет освобожден еще кое-кто», но не пояснил, о ком идет речь и где это произойдет.
Американский лидер также отметил, что освобождение Фогела может стать очень важным элементом урегулирования на Украине, в этом деле достигнут важный прогресс.
«Я думаю, это может стать очень важным элементом», — отметил он, говоря об освобождении Фогела. «Это может быть большой, важной составляющей прекращения войны с Украиной», — добавил Трамп на встрече с Фогелом в Белом доме.
«Я думаю, мы добились огромного прогресса», — подчеркнул он, коснувшись урегулирования украинского кризиса. Американский лидер также выразил уверенность, что в этом процессе «есть добрая воля», но не привел подробностей. Он заверил, что стремится к прекращению конфликта.
Дело Фогела.
Фогел работал преподавателем англо-американской школы в Москве, ранее был сотрудником посольства США в России. До мая 2021 года он, как и его жена, обладал дипломатическим статусом. Фогела задержали по прибытии в Москву 14 августа 2021 года авиарейсом из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево при прохождении зеленого коридора он был остановлен сотрудниками таможни. В ходе досмотра в багаже иностранца обнаружили марихуану и гашишное масло. Фогел был приговорен судом к 14 годам заключения за контрабанду наркотиков. В декабре 2024 года Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Фогела.
Как заявил в январе госсекретарь США Марко Рубио, администрация Трампа исходит из того, что дело Фогела станет индикатором, который покажет, возможна ли нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном.