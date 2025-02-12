Трамп заявил, что США высоко ценят освобождение властями РФ Фогела

Фогел работал преподавателем англо-американской школы в Москве, ранее был сотрудником посольства США в России. До мая 2021 года он, как и его жена, обладал дипломатическим статусом. Фогела задержали по прибытии в Москву 14 августа 2021 года авиарейсом из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево при прохождении зеленого коридора он был остановлен сотрудниками таможни. В ходе досмотра в багаже иностранца обнаружили марихуану и гашишное масло. Фогел был приговорен судом к 14 годам заключения за контрабанду наркотиков. В декабре 2024 года Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Фогела.