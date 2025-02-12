Глава Екатеринбурга прокомментировал вырубки в березовой роще

«Эта территория находится в частной собственности и перешла к девелоперу на законных основаниях, что подтверждается судебным решением, — отмечается в телеграм-канале. — Говорил об этом, но напомню ещё раз: в 2012 году планировалась полная вырубка лесного массива. Мы выступили на стороне жителей, проделали большую работу, чтобы сохранить парковую зону. Консенсус был найден: из 25 гектаров 16 останутся зелёными».