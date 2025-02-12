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Глава Екатеринбурга прокомментировал вырубки в березовой роще

Вырубки в березовой роще Академического района Екатеринбурга проходят на законных основаниях, там готовят земельный участок под строительство жилья.

Это следует из сообщения главы города Алексея Орлова, которое опубликовано в телеграм-канале.

«Эта территория находится в частной собственности и перешла к девелоперу на законных основаниях, что подтверждается судебным решением, — отмечается в телеграм-канале. — Говорил об этом, но напомню ещё раз: в 2012 году планировалась полная вырубка лесного массива. Мы выступили на стороне жителей, проделали большую работу, чтобы сохранить парковую зону. Консенсус был найден: из 25 гектаров 16 останутся зелёными».

Глава Екатеринбурга напомнил, что на данной территории планируется высадить 15 тысяч деревьев и кустарников, 40 тысяч газонов и цветников, обустроить детские площадки, освещение, установить воркаут-тренажеры.

На этой территории должны появиться школа на 1500 учеников и детсад на 350 мест.

Но некоторые жители Академического района не согласны с застройкой территории и пытаются защитить деревья от вырубки.

«К сожалению, наблюдаются случаи, когда некоторые люди, намеренно или нет, спекулируют фактами, не хотят слышать голос закона и разума, — отметил глава Екатеринбурга. — Недопустимо, чтобы в ход шли провокации, а также нарушался общественный порядок. Все мы живем в одном городе».

Алексей Орлов призвал вести открытый и доверительный диалог, соблюдать баланс интересов жителей, бизнеса и общественников. Он считает, что каждый вправе отстаивать свою точку зрения, но в рамках закона и цивилизованными методами.

«МК-Урал» ранее писал, что прокуратура начала проверку по сообщениям СМИ о вырубке деревьев в березовой роще Академического района города.

Установлено, что в 2018 году АО «Дом РФ» заключен договор аренды земельного участка с ООО «Специализированный застройщик “Краснолесье”. Речь идет об участке в 264 937 квадратных метров в границах улиц Академика Вонсовского — Чкалова — Краснолесья — Анатолия Мехренцева. На нем предусматривается жилищное и иное строительство. Планировались сохранить большую часть озелененной территории — 16,1 га.

строительство