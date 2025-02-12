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Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию — что обсудили

Узбекистан и Россия намерены сохранить динамику сотрудничества.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Максимом Орешкиным, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.

Орешкин передал главе республики приветствия и наилучшие пожелания президента России Владимира Путина.

Стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита главы РФ в Узбекистан в мае прошлого года и других контактов на высшем уровне в соответствии с утвержденной дорожной картой.

Особое внимание уделили принятию комплексных мер по сохранению динамики развития торгово-экономического сотрудничества, поддержке проектов промышленной кооперации и электронной коммерции, расширению взаимодействия в области водного хозяйства, высшего образования и подготовки инженерных кадров, искусственного интеллекта, культурного обмена и спорта.

Шавкат Мирзиеев