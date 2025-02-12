Поставки казахстанского газа в КНР увеличат в 2025 году

QazaqGaz и PetroChina договорились об увеличении поставок газа в КНР в 2025 году, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании.
Как указывается в информации, председатель правления АО «НК “QazaqGaz” Санжар Жаркешов и исполнительный председатель совета директоров PetroChina International У Цзюньли подписали дополнение к трехлетнему договору купли-продажи природного газа.
«Этот шаг позволит увеличить объемы экспорта газа в Китай в 2025 году, что подтверждает стратегическое партнерство между Казахстаном и Китаем в энергетическом секторе. Казахстанская газовая отрасль выступает надежным поставщиком ресурсов для усиления энергетической безопасности региона», — отметили в QazaqGaz.
Дополнительное соглашение было подписано в рамках Казахстанско-Китайского бизнес-форума в Астане.
Напомним, в октябре 2023 года QazaqGaz и PetroChina International заключили новый контракт по экспорту газа. Соглашение было заключено в рамках Саммита «Один пояс, один путь» с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева и делегации РК.
Этому предшествовала серия переговоров с China National Petroleum Corporation (CNPC), PetroChina International и TapLine касательно условий и перспектив нового экспортного контракта с Китаем.