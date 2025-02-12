Поставки казахстанского газа в КНР увеличат в 2025 году

«Этот шаг позволит увеличить объемы экспорта газа в Китай в 2025 году, что подтверждает стратегическое партнерство между Казахстаном и Китаем в энергетическом секторе. Казахстанская газовая отрасль выступает надежным поставщиком ресурсов для усиления энергетической безопасности региона», — отметили в QazaqGaz.