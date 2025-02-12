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Депутатов-иноагентов из Башкирии лишат мандата

Депутатов-иноагентов из Башкирии лишат мандата.

Источник: Башинформ

Депутатов из Башкирии, признанных иностранными агентами, будут лишать мандата. Соответствующий законопроект в первом чтении рассмотрит Госсобрание республики.

Как пояснил председатель Курултая РБ Константин Толкачев, это продиктовано соображениями нацбезопасности и защиты интересов общества.

«Приобретение статуса иноагента будет основанием для досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих должности в органах публичной власти. Такая должность предполагает представление интересов граждан и верность Конституции. В условиях доступа к конфиденциальной информации любая зависимость от иностранного влияния, зарубежных источников финансирования может представлять угрозу суверенитету. Это также вопрос доверия избирателей к государственным институтам», — заявил спикер.