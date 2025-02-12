Депутатов-иноагентов из Башкирии лишат мандата.

Депутатов из Башкирии, признанных иностранными агентами, будут лишать мандата. Соответствующий законопроект в первом чтении рассмотрит Госсобрание республики.
Как пояснил председатель Курултая РБ Константин Толкачев, это продиктовано соображениями нацбезопасности и защиты интересов общества.
«Приобретение статуса иноагента будет основанием для досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих должности в органах публичной власти. Такая должность предполагает представление интересов граждан и верность Конституции. В условиях доступа к конфиденциальной информации любая зависимость от иностранного влияния, зарубежных источников финансирования может представлять угрозу суверенитету. Это также вопрос доверия избирателей к государственным институтам», — заявил спикер.