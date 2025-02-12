Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков высмеял планы Европы отправить «миротворцев» на Украину

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что тема отправки миротворческого контингента на Украину продвигается «вяло». Так в своем Telegram-канале он прокомментировал публикацию The New York Times о том, что появление миротворцев на территории республики по окончании конфликта маловероятно.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон регулярно выступает с обещаниями отправить миротворцев на Украину, но боится, в то время как немцы даже не дают таких обещаний. Поляки также отказались отправлять военный контингент на территорию республики, указал сенатор.

«Прибалты настроены, как всегда, решительно: готовы послать французов и немцев. Британия готова, но только если вместе с французами. Италия наблюдает за Трампом и, конечно, никого не пошлет. Швеция со времен Полтавы готовится к войне на своей территории и к защите Гетеборга, чем можно заниматься в полной безопасности. Голландия отправила своего главного вояку в НАТО генсеком и считает, что этим ее участие должно и ограничиться. Бельгия отмалчивается. Чехия хочет, но не может», — написал Пушков.

Он также отметил, что Дания «сооружает собачьи упряжки для защиты Гренландии от Трампа», Испания «тихо сидит» и надеется, что о ней не вспомнят, а Румыния, Болгария, Греция и Финляндия — «как все, то есть никак». Лишь Венгрия и Словакия выступают против, подчеркнул политик.

ЕС