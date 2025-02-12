Пушков высмеял планы Европы отправить «миротворцев» на Украину

«Прибалты настроены, как всегда, решительно: готовы послать французов и немцев. Британия готова, но только если вместе с французами. Италия наблюдает за Трампом и, конечно, никого не пошлет. Швеция со времен Полтавы готовится к войне на своей территории и к защите Гетеборга, чем можно заниматься в полной безопасности. Голландия отправила своего главного вояку в НАТО генсеком и считает, что этим ее участие должно и ограничиться. Бельгия отмалчивается. Чехия хочет, но не может», — написал Пушков.