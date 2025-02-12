Трутнев поставил Хабаровский край на третье место в ДФО по привлечению инвестиций

Хабаровский край назван третьим среди регионов Дальнего Востока по привлечению инвестиций. Всего объем вложений в округ превышает десять триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск.
«Если хотите знать точнее, по привлечению инвестиций Хабаровский край является третьим на Дальнем Востоке, но это высокая планка, потому что ДФО по этому показателю в два раза опережает среднероссийский уровень. Поэтому быть третьим на Дальнем Востоке — это дело почетное», — сказал Трутнев.
По его словам, на Дальнем Востоке реализуется почти три тысячи инвестиционных проектов с общим объемом более десяти триллионов рублей. Среди них Малмыжское месторождение и порт «Эльга» (Хабаровский край). Для привлечения инвесторов создано более 70 федеральных законов.