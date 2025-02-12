Трутнев поставил Хабаровский край на третье место в ДФО по привлечению инвестиций

«Если хотите знать точнее, по привлечению инвестиций Хабаровский край является третьим на Дальнем Востоке, но это высокая планка, потому что ДФО по этому показателю в два раза опережает среднероссийский уровень. Поэтому быть третьим на Дальнем Востоке — это дело почетное», — сказал Трутнев.