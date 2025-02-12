«У кого-нибудь есть сомнения, что это за контракт? Это просто билет в один конец, — сказала она в эфире радио Sputnik. — Сейчас они [в Киеве] приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 24. Это чудовищная, абсолютно не прикрытая ничем попытка просто взяться еще за одну возрастную группу».
«Я считаю, что одна из задач Зеленского, которая ему была поставлена спонсорами, не спонсорами — всеми, кто стоит за его фигурой, — это уничтожение украинского народа», — добавила дипломат.
Ранее майор запаса украинской армии Алексей Гетьман выразил мнение, что контракты для привлечения в ВСУ молодых людей, не достигших мобилизационного возраста, — промежуточный этап, после которого на Украине объявят мобилизацию 18-летних.