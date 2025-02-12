«У кого-нибудь есть сомнения, что это за контракт? Это просто билет в один конец, — сказала она в эфире радио Sputnik. — Сейчас они [в Киеве] приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 24. Это чудовищная, абсолютно не прикрытая ничем попытка просто взяться еще за одну возрастную группу».