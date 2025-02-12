Госкомвоенпром: Беларусь покажет боевого робота «Берсерк» на выставке в ОАЭ

Уточняется, что комплекс с высокой проходимостью и высокоманевренный, что позволяет его использовать в том числе и для охраны периметра какого-либо объекта. В Госкомвоенпроме обратили внимание на то, что роботизированный комплекс управляется с удаленного рабочего места. Вместе с тем сказано, что максимальная отдаленность робота от позиции оператора составляет в прямой видимости пять километров, а в условиях смешанной городской застройки — один километр.