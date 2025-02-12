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Госкомвоенпром: Беларусь покажет боевого робота «Берсерк» на выставке в ОАЭ

Госкомвоенпром Беларуси показал боевого робота, которого представят на выставке в ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

Госкомвоенпром сообщил, что Беларусь представит боевого робота «Берсерк» на выставке в ОАЭ. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета.

«Белорусские оружейники представят на “IDEX-2025” колесных и гусеничных роботов, а также роботизированный огневой комплекс “Берсерк”, — уточнили в сообщении.

В ведомстве, говоря про роботизированный комплекс, заметили, что он дает возможность эффективно вести огонь спаренным четырехствольным пулеметом ГШГ-7,62 с места по живой силе или же низколетящим беспилотникам и вертолетам.

Уточняется, что комплекс с высокой проходимостью и высокоманевренный, что позволяет его использовать в том числе и для охраны периметра какого-либо объекта. В Госкомвоенпроме обратили внимание на то, что роботизированный комплекс управляется с удаленного рабочего места. Вместе с тем сказано, что максимальная отдаленность робота от позиции оператора составляет в прямой видимости пять километров, а в условиях смешанной городской застройки — один километр.

Что касается дальности прицельной стрельбы, то она составляет до одного километра.

«А вот БПЛА распознает с расстояния в 3 км. Бронетехнику или вертолет соответственно с 6 км и 10 км», — заметили в ведомстве.

Ранее мы писали, что военкоматы Беларуси начали прием военнослужащих из запаса — кого касается.

Тем временем три крупных учения ОДКБ пройдут в Беларуси в 2025 году.

Также мы писали, что белорус задолжал оператору одну копейку 14 лет назад — долг вырос в 1500 раз.

А еще минчанин написал жалобу в налоговую на СТО: «Приняли 6000 наличными и не выдали чек».