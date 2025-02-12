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Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» вручили председателю Закдумы Хабаровского края

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: Закдума Хабаровского края

Указом президента Российской Федерации от 05.11.2024 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу государственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Михайлович Шевцов.

Награду Николаю Шевцову вручил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Напомним, Юрий Трутнев в Хабаровске провёл совещание по вопросу реализации долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития Хабаровской городской агломерации и городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на период до 2030 года, а также наградил победителей и лауреатов VII премии «Звезда Дальнего Востока» (16+), реализующих инвестиционные и общественные проекты в Хабаровском крае, а также представителей региональных СМИ.