Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» вручили председателю Закдумы Хабаровского края

Указом президента Российской Федерации от 05.11.2024 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу государственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Михайлович Шевцов.
Награду Николаю Шевцову вручил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Напомним, Юрий Трутнев в Хабаровске провёл совещание по вопросу реализации долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития Хабаровской городской агломерации и городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на период до 2030 года, а также наградил победителей и лауреатов VII премии «Звезда Дальнего Востока» (16+), реализующих инвестиционные и общественные проекты в Хабаровском крае, а также представителей региональных СМИ.