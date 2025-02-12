Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» вручили председателю Закдумы Хабаровского края

Напомним, Юрий Трутнев в Хабаровске провёл совещание по вопросу реализации долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития Хабаровской городской агломерации и городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на период до 2030 года, а также наградил победителей и лауреатов VII премии «Звезда Дальнего Востока» (16+), реализующих инвестиционные и общественные проекты в Хабаровском крае, а также представителей региональных СМИ.