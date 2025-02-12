В Германии призвали остановить наращивание вооружений. Военная операция, день 1085-й

загорелся склад, в некоторых районах города пропал свет. На Украине запустили проект нового контракта для службы в ВСУ с 18 лет. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал прекратить наращивание вооружений для разрешения украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение из России американца Марка Фогеля может положить начало взаимодействию между странами, которое приведет к окончанию конфликта на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.