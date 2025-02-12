В Германии призвали остановить наращивание вооружений. Военная операция, день 1085-й

9:04 Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщил украинский телеканал «Общественное».
8:40 Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала билетом в один конец объявленное минобороны Украины начало приема на контрактную службу мужчин в возрасте от 18 до 24 лет.
8:31 Канцлер Германии и кандидат от социал-демократов на предстоящих досрочных выборах Олаф Шольц призвал прекратить наращивание вооружений для разрешения конфликта на Украине, сообщает газета Tagesspiegel.
8:27 Украине было бы полезно отменить закон, запрещающий лидерам страны вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
8:23 Возвращение из России осужденного там за контрабанду наркотиков американца Марка Фогеля может положить начало взаимодействию между странами, которое приведет к окончанию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
8:16 На Украине запустили проект «Контракт 18−24», подразумевающий возможность для молодых людей, по возрасту не подпадающих под мобилизацию, служить в ВСУ, сообщается на сайте украинского минобороны.
8:10.
8:07 В Киеве произошли взрывы, в результате которых загорелся склад, сообщили в Госслужбе Украины по ЧС.
По данным издания, «Общественное. Новости», в ряде районов города также пропал свет.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1085-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.