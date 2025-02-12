Главные новости 12 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 февраля 2025 года.
Трамп заявил, что передача Марка Фогеля дала старт отношениям США и России
Президент США Дональд Трамп, комментируя возвращение осужденного в России американца Марка Фогеля, выразил надежду, что это событие положит начало переговорам между Москвой и Вашингтоном по украинскому конфликту. Гражданин США, признанный виновным в контрабанде и хранении наркотиков, был помилован и передан Штатам.
Установлен исторический рекорд по поставкам газа из РФ по «Турецкому потоку»
Президент США ликвидировал должность генерального инспектора USAID
Генеральный инспектор Агентства США по международному развитию (USAID) Пол Мартин лишился работы по распоряжению президента США Дональда Трампа. Причиной для увольнения стала публикация доклада, подготовленного управлением Мартина, с критикой решений Белого дома в отношении USAID.
В Дании опасаются крупномасштабной войны в Европе с Россией
Датская военная разведка предполагает, что после завершения конфликта на Украине Россия будет представлять угрозу для стран НАТО и через пять лет будет готова к крупномасштабным военным действиям в Европе. В Дании считают, что Москва не заинтересована в нападении на Гренландию из-за потенциального противостояния с США.
Синоптики спрогнозировали ухудшение погоды в более чем 10 регионах РФ
Жителей северо-западных регионов России, а также Поволжья и Урала в Гидрометцентре предупредили о снегопадах и сильном ветре. Непогода обрушится на Ненецкий автономный округ, Коми, Пермский, Красноярский, Алтайский края, Свердловскую, Томскую, Иркутскую, Кемеровскую области, Республику Алтай, Хакасию и Чукотку.