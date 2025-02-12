Главные новости 12 февраля 2025 года

Датская военная разведка предполагает, что после завершения конфликта на Украине Россия будет представлять угрозу для стран НАТО и через пять лет будет готова к крупномасштабным военным действиям в Европе. В Дании считают, что Москва не заинтересована в нападении на Гренландию из-за потенциального противостояния с США.