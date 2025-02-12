Узбекистан и Россия обсудили борьбу с коррупцией

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В московском Кремле состоялась встреча директора Агентства по противодействию коррупции РУз Акмала Бурханова и начальника Управления Президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Максима Травникова.