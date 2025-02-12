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Узбекистан и Россия обсудили борьбу с коррупцией

В ходе встречи в Кремле стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере противодействия коррупции.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В московском Кремле состоялась встреча директора Агентства по противодействию коррупции РУз Акмала Бурханова и начальника Управления Президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Максима Травникова.

Стороны обсудили вопросы реализации государственной антикоррупционной политики в Узбекистане и России, актуальную международную антикоррупционную повестку и перспективные направления для обмена опытом антикоррупционной работы.

«Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере противодействия коррупции», — говорится в сообщении Кремля.