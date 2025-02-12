Шойгу встретился с секретарём Совбеза Казахстана

Накануне в пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщили, что стороны обсудят вопросы двусторонних отношений в различных сферах, актуальные вызовы и угрозы международной и региональной безопасности, ситуацию в Центрально-Азиатском регионе, а также в Сирии и Афганистане.