Шойгу встретился с секретарём Совбеза Казахстана

АСТАНА, 12 фев — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу встретился со своим казахстанским коллегой Гизатом Нурдаулетовым, передаёт корреспондент РИА Новости.
До встречи состоялись консультации аппаратов совбезов двух стран под председательством заместителей секретарей совбезов РФ и Казахстана Алексея Шевцова и Нуржана Каджиакбарова.
Накануне в пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщили, что стороны обсудят вопросы двусторонних отношений в различных сферах, актуальные вызовы и угрозы международной и региональной безопасности, ситуацию в Центрально-Азиатском регионе, а также в Сирии и Афганистане.
Кроме того, как ожидается, секретаря российского Совбеза примет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.