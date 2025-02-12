Повышение ставки НДС: когда будет принято окончательное решение

«В рабочей группе у нас 301 представитель бизнеса, ассоциаций, отраслей производства. Окончательное решение будет принято в Парламенте», — отметила она.
Один из ключевых вопросов — введение дифференцированных ставок НДС. По словам Еспаевой, для ряда отраслей, включая производство продуктов питания, фармацевтику и легкую промышленность, может быть установлена нулевая ставка, поскольку это напрямую влияет на товары первой необходимости.
«Когда проект поступит в Парламент, в первую очередь будем определяться, какие отрасли должны получить пониженную ставку НДС, какие оставить на текущем уровне, а какие рассмотреть на предмет повышения», — пояснила депутат.
Она также подчеркнула, что главный вопрос к Правительству — поиск дополнительных источников дохода, помимо повышения НДС.
«Мы должны изыскать резервы внутри. В налоговых льготах есть много скрытых возможностей, даже в проекте нового Налогового кодекса есть льготы, которые необходимо пересмотреть. Этим и займутся депутаты», — заявила Еспаева.