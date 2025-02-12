Повышение ставки НДС: когда будет принято окончательное решение

Один из ключевых вопросов — введение дифференцированных ставок НДС. По словам Еспаевой, для ряда отраслей, включая производство продуктов питания, фармацевтику и легкую промышленность, может быть установлена нулевая ставка, поскольку это напрямую влияет на товары первой необходимости.