Закон об иностранных агентах предлагают ввести в Казахстане

В своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова Ирина Смирнова сообщила, что в Казахстане иностранное финансирование получают примерно 200 неправительственных организаций, причем 70% из них финансировались через различные источники из США.
«По официальным данным правительства в стране предоставляют гранты 165 различных доноров. Из них 53 — международные организации, 31 — иностранные государственные организации, 81 — зарубежные и казахстанские НПО. Финансовую и материально-техническую помощь нашим НПО также предоставляют и другие зарубежные структуры, и посольства, не входящие в указанные списки. Поддержку получают, в основном, проекты в области СМИ и свободы слова, защиты прав и интересов целевых групп, продвижения проектов в области развития демократии и гражданского общества, либеральных реформ, повышения толерантности и гражданской активности», — отметила депутат.
Смирнова считает, что требуется ответ на вопрос, чего больше от деятельности иностранных фондов нашей стране — пользы или вреда.
«Если зарубежные НПО, чувствующие себя в Казахстане весьма комфортно, действительно играют в свою собственную игру, их влиятельность может выйти нам боком. Пришло время пересмотреть статус целого ряда неправительственных организаций, годами работающих в “серой зоне” и переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под “медиаподдержку”, “правозащиту” и повышение толерантности», — заявила депутат.
По словам Ирины Смирновой, в мире немало примеров, когда страны, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, противодействуют им через принятие законов об иностранных агентах. Например, такого рода законы работают в Израиле с 2016 года, в Китае с 2017 года, в Австралии с 2018 года, в Великобритании с 2023 года, во Франции с 2024 года.
«Одним из образцовых законов в отношении лиц, действующих в интересах иностранных субъектов, считается Закон США “О регистрации иностранных агентов”, принятый еще в 1938 году. Закон распространяется на такие сферы, как политическая активность, информационные услуги, политическое консультирование, сбор и раздача финансовых средств, предоставление интересов иностранного заказчика перед любыми ведомствами, госслужащими США или членами Конгресса… Уверена, что и Казахстану необходимо поддержать эту практику и создать национальное законодательство, четко маркирующее любого рода структуры для того, чтобы казахстанцы могли оценивать и сравнивать информацию, понимая ее источник», — подчеркнула депутат.
При этом, как считает Смирнова, необходимо установить ряд исключений для гуманитарных и научных организаций. Такой подход уверена депутат, позволит защитить национальные интересы, но не приведет к преследованию и замедлению развития здорового гражданского общества.
«Наша общая цель — укрепление суверенитета, и мы не позволим выдавать навязывание чуждых ценностей за толерантность, в которой казахстанцы и так главные эксперты в мире, а пропаганду — за независимую журналистику», — резюмировала Ирина Смирнова.