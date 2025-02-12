Закон об иностранных агентах предлагают ввести в Казахстане

По словам Ирины Смирновой, в мире немало примеров, когда страны, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, противодействуют им через принятие законов об иностранных агентах. Например, такого рода законы работают в Израиле с 2016 года, в Китае с 2017 года, в Австралии с 2018 года, в Великобритании с 2023 года, во Франции с 2024 года.