Глава Екатеринбурга намерен встретиться с протестующими из-за вырубки в Березовой роще

Теперь он намерен лично встретиться с протестующими жителями.
Ранее сообщалось, что около 40% Березовой рощи отдали под застройку компании «Атомстройкомплекс». Накануне внезапно для местных жителей стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье — Мехренцева — Вонсовского — Чкалова. У них произошел конфликт с рабочими, дошло до рукоприкладства и распыления газового баллончика. На место прибыли «скорая» и полицейские. Силовики остановили вырубку деревьев до выяснения всех обстоятельств.
В пресс-службе компании «Атомстройкомплекс» подчеркивают, что работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным проектом планировки. Однако то, как именно началась подготовка, возмутило противников застройки. Свою проверку начала прокуратура.
Как сообщил сегодня глава Екатеринбурга в своем Telegram-канале, по его поручению специалисты муниципального земельного контроля в ближайшее время выедут в Академический район.
«Часть местных жителей выразила обеспокоенность, что размещение забора в Березовой роще не соответствует границам земельного участка, где предполагается строительство домов. Будет проведена объективная проверка, составлен акт осмотра. Об итогах инспекционного выезда обязательно сообщим», — пообещал Алексей Орлов.
Мэр добавил, что на следующей неделе планирует встретиться с активом жителей Академического, готовых к диалогу и поиску совместных решений по теме Березовой рощи.
«Повторюсь, что любые вопросы можно и нужно решать цивилизованно. Место, дату и время проведения встречи озвучим позже», — добавил Орлов.
Сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоялось заседание, на котором могла решиться судьба Березовой рощи. Однако процесс отложили до марта. Забор, техника, полиция и жители продолжают находиться на участке.