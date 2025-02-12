Глава Екатеринбурга намерен встретиться с протестующими из-за вырубки в Березовой роще

Ранее сообщалось, что около 40% Березовой рощи отдали под застройку компании «Атомстройкомплекс». Накануне внезапно для местных жителей стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье — Мехренцева — Вонсовского — Чкалова. У них произошел конфликт с рабочими, дошло до рукоприкладства и распыления газового баллончика. На место прибыли «скорая» и полицейские. Силовики остановили вырубку деревьев до выяснения всех обстоятельств.