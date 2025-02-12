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Бюджет Чебаркуля будет контролировать областная КСП

Переход полномочий официально утвердило соглашение, которые было подписано между Контрольно-счетной палатой Челябинской области и Собранием депутатов муниципалитета.

Об этом рассказали в ведомстве.

Теперь специалисты КСП будут осуществлять внешний контроль за казной Чебаркуля. Как отметил глава ведомства Алексей Пшеницын, такое право разрешено действующим законодательством и им могут воспользоваться муниципалитеты региона, подписав соответствующие документы.

«В прошлые годы аналогичные соглашения были заключены с Миассом, Новым Кременкулем и Карабашом. Теперь инициативу проявил и Чебаркуль, получив необходимую поддержку со стороны губернатора», — пояснил Алексей Пшеницын.

Передача этих полномочий КСП позволит выполнять контроль за расходом и доходом бюджета на качественно новом уровне. Кроме того, это опыт и ресурсы ведомства, которые будут использованы в работе, скажется на эффективности надзора за финансовыми процессами в муниципалитете.

бюджет