Бюджет Чебаркуля будет контролировать областная КСП

Передача этих полномочий КСП позволит выполнять контроль за расходом и доходом бюджета на качественно новом уровне. Кроме того, это опыт и ресурсы ведомства, которые будут использованы в работе, скажется на эффективности надзора за финансовыми процессами в муниципалитете.