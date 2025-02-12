Бюджет Чебаркуля будет контролировать областная КСП

Об этом рассказали в ведомстве.
Теперь специалисты КСП будут осуществлять внешний контроль за казной Чебаркуля. Как отметил глава ведомства Алексей Пшеницын, такое право разрешено действующим законодательством и им могут воспользоваться муниципалитеты региона, подписав соответствующие документы.
«В прошлые годы аналогичные соглашения были заключены с Миассом, Новым Кременкулем и Карабашом. Теперь инициативу проявил и Чебаркуль, получив необходимую поддержку со стороны губернатора», — пояснил Алексей Пшеницын.
Передача этих полномочий КСП позволит выполнять контроль за расходом и доходом бюджета на качественно новом уровне. Кроме того, это опыт и ресурсы ведомства, которые будут использованы в работе, скажется на эффективности надзора за финансовыми процессами в муниципалитете.