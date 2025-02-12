Евгений Панкин возглавил комитет строительства Волгоградской области

До назначения он занимал пост заместителя главы Волгограда, демонстрируя успешную работу в сфере городского управления. Его профессиональный путь также включает руководство комитетом строительства Волгоградской области, инспекцией государственного строительного надзора, а также государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства». Кроме того, он возглавлял несколько организаций, работающих в строительном секторе.