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Евгений Панкин возглавил комитет строительства Волгоградской области

В Волгоградской области назначен новый глава комитета строительства.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области произошли кадровые перестановки в сфере строительства. Евгений Панкин официально возглавил региональный комитет строительства. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, у Панкина большой опыт в сфере управления.

До назначения он занимал пост заместителя главы Волгограда, демонстрируя успешную работу в сфере городского управления. Его профессиональный путь также включает руководство комитетом строительства Волгоградской области, инспекцией государственного строительного надзора, а также государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства». Кроме того, он возглавлял несколько организаций, работающих в строительном секторе.