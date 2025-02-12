Новое пособие предложили ввести в Казахстане

«Согласно закону права людей с умственными отклонениями защищает их официальный представитель — опекун, назначаемый судом после достижения 18 лет. До этого возраста пособие получают и ребенок, и его опекун. Однако после 18 лет он не перестает быть ребенком для своей матери, его состояние не улучшается чудесным образом. Каждая мать ухаживает за своим ребенком безвозмездно, пока у нее есть силы. Но пособие для опекунов инвалидов 2-й и 3-й групп не предусмотрено. Если у ребенка психическое заболевание, то выплачиваемого пособия едва хватает на психотропные препараты, предметы первой необходимости и питание. Ко мне поступает много подобных обращений», — заявил Сериков во время заседания Мажилиса.