Новое пособие предложили ввести в Казахстане

В своем депутатском запросе мажилисмен затронул поддержку детей с инвалидностью 2-й и 3-й групп, а также прав опекунов граждан с интеллектуальными нарушениями.
«Согласно закону права людей с умственными отклонениями защищает их официальный представитель — опекун, назначаемый судом после достижения 18 лет. До этого возраста пособие получают и ребенок, и его опекун. Однако после 18 лет он не перестает быть ребенком для своей матери, его состояние не улучшается чудесным образом. Каждая мать ухаживает за своим ребенком безвозмездно, пока у нее есть силы. Но пособие для опекунов инвалидов 2-й и 3-й групп не предусмотрено. Если у ребенка психическое заболевание, то выплачиваемого пособия едва хватает на психотропные препараты, предметы первой необходимости и питание. Ко мне поступает много подобных обращений», — заявил Сериков во время заседания Мажилиса.
В качестве примера депутат рассказал о матери-одиночке из села, которая ухаживает за сыном с умственной отсталостью. Будучи опекуном, женщина не получает никакой помощи от государства, так как сыну исполнилось 18 лет. Чтобы обеспечивать семью, она работает сразу на двух работах — уборщицей и дворником. Зарплату уборщицы отдает сиделке, а оставшиеся 45 тысяч тенге уходят на лекарства и поездки в город на лечение. Каждая поездка на такси стоит 10 тысяч тенге.
«А сколько таких людей в нашей стране? Среди них те, кто страдает аутизмом, олигофренией, синдромом Дауна. Да, опекунам инвалидов 1-й группы полагается пособие, но инвалиды 2-й и 3-й групп остаются без поддержки. Поэтому их необходимо переводить в 1-ю группу и обеспечивать услугами инватакси. Если мы не можем создать нормальные условия для людей с инвалидностью, то чем можем гордиться?» — задался вопросом депутат.
Сериков озвучил статистику Минздрава, согласно которой в Казахстане зарегистрировано около 200 тысяч человек с психическими расстройствами и поведенческими нарушениями. В 2024 году число взрослых с психическими отклонениями увеличилось на 1 705 человек, а детей с интеллектуальными нарушениями — на 3 955, достигнув 27 286 человек.
В связи с этим депутат выдвинул ряд предложений, в числе которых — назначить пособие опекунам инвалидов 1-й группы с интеллектуальными нарушениями после достижения их подопечными 18 лет, присваивать детям с врожденными интеллектуальными нарушениями сразу 1-ю группу инвалидности, а также обеспечить инвалидов 2-й и 3-й групп специальным транспортом (инватакси).