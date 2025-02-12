Медведев отметил, что концепция «мир через силу» иногда работает, например, демонстрируя реальное соотношение сил, как это произошло 12 февраля в Киеве после прилета российских ракет и беспилотников. При этом чиновник считает, что и такие действия не способны «очистить мозги… нелегитимным скоморохам», которые «несут на камеру чушь про обмен территориями».
По словам Медведева, для таких людей существует единственный способ исцелиться — «снова почувствовать себя русскими».
В интервью британской газете The Guardian Владимир Зеленский заявил, что планирует обменять части Курской области, оккупированные ВСУ, на территории, которые занимают российские войска, в рамках предстоящих мирных переговоров. Он при этом добавил, что пока не определено, какую именно территорию Украина запросит в обмен.