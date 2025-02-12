Латвия намерена запретить турфирмам возить туристов в Беларусь, сообщили в эфире Первого информационного телеканала.
«Латвийским компаниям запретят возить туристов в Беларусь и Россию», — заметили в эфире.
Говорится, что правящая в Латвии фракция «Новое единство» подготовила соответствующие поправки в законодательство. Подобными мерами власти намереваются предотвратить нежелательные политические, а также экономические связи. Кроме того, надеются избежать рисков вербовки, задержаний граждан Латвии.
Ранее МВД Латвии призвало латвийцев не посещать Беларусь из-за риска закрытия границ.
Тем временем предприниматели Польши подадут иск против Сейма из-за закрытия погранпунктов на границе с Беларусью: «Потеряли миллионы долларов».
Кроме того, таможня нашла 20 тонн скумбрии на 300 000 рублей в фуре белорусского перевозчика.