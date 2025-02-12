Латвия намерена запретить турфирмам возить туристов в Беларусь

Говорится, что правящая в Латвии фракция «Новое единство» подготовила соответствующие поправки в законодательство. Подобными мерами власти намереваются предотвратить нежелательные политические, а также экономические связи. Кроме того, надеются избежать рисков вербовки, задержаний граждан Латвии.