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Латвия намерена запретить турфирмам возить туристов в Беларусь

Латвия хочет запретить турфирмам возить туристов в Беларусь и РФ.

Источник: Комсомольская правда

Латвия намерена запретить турфирмам возить туристов в Беларусь, сообщили в эфире Первого информационного телеканала.

«Латвийским компаниям запретят возить туристов в Беларусь и Россию», — заметили в эфире.

Говорится, что правящая в Латвии фракция «Новое единство» подготовила соответствующие поправки в законодательство. Подобными мерами власти намереваются предотвратить нежелательные политические, а также экономические связи. Кроме того, надеются избежать рисков вербовки, задержаний граждан Латвии.

Ранее МВД Латвии призвало латвийцев не посещать Беларусь из-за риска закрытия границ.

Тем временем предприниматели Польши подадут иск против Сейма из-за закрытия погранпунктов на границе с Беларусью: «Потеряли миллионы долларов».

Кроме того, таможня нашла 20 тонн скумбрии на 300 000 рублей в фуре белорусского перевозчика.