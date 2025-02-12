В Саратове второй раз за полгода ушел в отставку мэр

«Павел Васильевич Сурков сообщил, что принял серьезное решение — покинуть пост», — написал губернатор.
По его словам, экс-мэр перейдет на другую работу.
Сурков занимал должность с октября 2024 года: тогда в отставку ушла глава города Лада Мокроусова, находившаяся на этом посту более двух лет, с августа 2022 года. Сурков был ее заместителем.
Новым мэром станет Михаил Исаев. «Он дал свое согласие», — сообщил Бусаргин.
Михаил Исаев — глава Энгельсского муниципального района с августа 2024 года. До этого он два года был председателем Саратовской областной думы седьмого созыва.
«Принял предложение губернатора Романа Бусаргина и депутатов городской думы Саратова вернуться на работу в областной центр», — написал Исаев в своем телеграм-канале.