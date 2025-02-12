Кондратьев: всегда будем помнить подвиг защитников и освободителей Краснодара

«Полгода оккупации город стойко справлялся с ужасами фашизма, тысячи краснодарцев были жестоко убиты, разрушены здания и коммуникации. Сколько бы ни прошло лет, мы будем хранить память о том страшном периоде, испытаниях, которые выпали на долю столицы края, мужестве наших земляков», — отметил губернатор.