Кондратьев: всегда будем помнить подвиг защитников и освободителей Краснодара

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поделился воспоминаниями о годовщине освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, отметив эту дату в рамках проекта #80ЛетПобедыКубань, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) главы региона.
Кондратьев отметил, что столица края яростно сопротивлялась захватчикам, на оборону города наряду с красноармейцами встали мирные жители.
«Полгода оккупации город стойко справлялся с ужасами фашизма, тысячи краснодарцев были жестоко убиты, разрушены здания и коммуникации. Сколько бы ни прошло лет, мы будем хранить память о том страшном периоде, испытаниях, которые выпали на долю столицы края, мужестве наших земляков», — отметил губернатор.
Он добавил, что жители всегда будут чтить подвиг доблестных защитников и освободителей города, и тех, кто восстановил Краснодар.
Сегодня, 12 февраля, в школе № 68 посёлка Колосистого состоялась торжественная церемония открытия (6+) Парты Героя, посвящённой лейтенанту Дмитрию Алькину. Он командовал танком и погиб в феврале 1943 года при освобождении Краснодара от фашистов.
ИА KrasnodarMedia подготовило материал о 82-ой годовщине освобождения Краснодара от фашистских захватчиков при содействии Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина. В публикации «Освобождение Краснодара глазами писателя Константина Симонова: что было 82 года назад» собраны исторические и архивные документы, а также другие интересные факты.