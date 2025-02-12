Больше стабильности или больше бюрократии? Новые сроки для председателей махаллей

Жителям — ведь если председатель оказался бесполезным, теперь его придется терпеть не три, а целых пять лет. Махаллям и так не хватает свежих идей и инициативных людей, а теперь их еще сложнее будет туда допустить. Единственный положительный момент — теперь уйдет меньше денег на организацию выборов.