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Больше стабильности или больше бюрократии? Новые сроки для председателей махаллей

Vaib.uz (Узбекистан. 12 февраля). Ну вот, официально. Теперь председатели махаллей будут занимать свои посты не три года, а целых пять лет. Соответствующий закон вступил в силу, сообщает Минюст.

Что изменится от увеличения срока?

На первый взгляд, логика ясна: пять лет — это больше стабильности, больше времени для реализации планов и проектов. Но давайте честно: а кто-нибудь вообще видел реальные «проекты» председателей махаллей?

Махаллинские комитеты в основном занимаются бумажной работой, справками, отчетами и формальными мероприятиями. Где-то председатель действительно что-то делает для людей, но в большинстве случаев махалля — это просто местный бюрократический аппарат, который редко решает реальные проблемы жителей.

Кому это выгодно?

Прежде всего самим председателям махаллей. Пять лет стабильности, меньше переживаний о переизбрании, больше возможностей «закрепиться» на месте. Также это плюс хокимиятам всех уровней — чем дольше один и тот же человек сидит в кресле, тем легче им управлять.

Кому это не выгодно?

Жителям — ведь если председатель оказался бесполезным, теперь его придется терпеть не три, а целых пять лет. Махаллям и так не хватает свежих идей и инициативных людей, а теперь их еще сложнее будет туда допустить. Единственный положительный момент — теперь уйдет меньше денег на организацию выборов.

Самое печальное, что этот закон приняли без серьезных обсуждений с самими жителями. Кто-нибудь проводил опрос среди людей? Спрашивали ли у них, довольны ли они работой своих председателей?

Очевидно, что продление срока — это просто формальное изменение, которое ничего не решает. Ведь если система махаллинского управления неэффективна, добавь хоть 10 лет — ничего не изменится.

А значит, пока мы будем наблюдать за тем, как одни и те же лица продолжают «работать» на благо махаллей, жители этих самых махаллей будут продолжать искать реальную помощь совсем в других местах.

закон