В Омской области упразднили должность второго замминистра здравоохранения

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял решение об упразднении должности второго первого заместителя министра здравоохранения. Указ о данном изменении был опубликован 11 февраля на официальном портале нормативных актов.
После этой реорганизации в региональном министерстве здравоохранения останется лишь один первый заместитель. На данный момент эту позицию занимает Андрей Сухарев.
Важным моментом является то, что должность второго первого заместителя была введена в 2020 году в условиях пандемии коронавируса. До ноября 2024 года эту роль исполняла Елена Шипилова.