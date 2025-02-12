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В Омской области упразднили должность второго замминистра здравоохранения

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял решение об упразднении должности второго первого заместителя министра здравоохранения.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял решение об упразднении должности второго первого заместителя министра здравоохранения. Указ о данном изменении был опубликован 11 февраля на официальном портале нормативных актов.

После этой реорганизации в региональном министерстве здравоохранения останется лишь один первый заместитель. На данный момент эту позицию занимает Андрей Сухарев.

Важным моментом является то, что должность второго первого заместителя была введена в 2020 году в условиях пандемии коронавируса. До ноября 2024 года эту роль исполняла Елена Шипилова.