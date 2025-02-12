Минобр введет важное новшество для абитуриентов 2025 года

Сроки проведения вступительной кампании-2025 еще не определены, однако отметим, что традиционно она проходит летом — с начала июня до начала августа. Централизованный экзамен в этом году будет проводиться 26 мая (предмет на выбор) и 29 мая (белорусский или русский язык). ЦТ состоится с 26 мая по 5 июня, резервные дни для сдачи назначены на 19 и 23 июня.