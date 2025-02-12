Минобр введет важное новшество для абитуриентов 2025 года

МИНСК, 12 фев — Sputnik. С 2025 года в вузах начнет работать электронная очередь для подачи документов, сообщает Минобр.
Участники централизованного экзамена (ЦЭ) и централизованного тестирования (ЦТ) смогут забронировать нужную дату и удобное время посещения приемных комиссий в личном кабинете на сайте РИКЗ.
Как пояснили в ведомстве, электронная очередь предназначена для создания более комфортных условий для абитуриентов при подаче документов, а также снижения риска возникновения очередей в приемных комиссиях.
«Следует отметить, что все абитуриенты смогут, как и ранее, подавать документы в университеты в порядке живой очереди», — отметил начальник главного управления профессионального образования Минобра Сергей Пищов.
По его словам, участники репетиционного ЦЭ в феврале-марте, а также участники третьего этапа РТ в марте-апреле смогут ознакомиться с этой системой: на сайте Республиканского института контроля знаний в пилотном режиме начнет работать электронная очередь. В полном объеме система заработает за несколько дней до начала приема.
Сроки проведения вступительной кампании-2025 еще не определены, однако отметим, что традиционно она проходит летом — с начала июня до начала августа. Централизованный экзамен в этом году будет проводиться 26 мая (предмет на выбор) и 29 мая (белорусский или русский язык). ЦТ состоится с 26 мая по 5 июня, резервные дни для сдачи назначены на 19 и 23 июня.