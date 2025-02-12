Международный транспортно-логистический хаб в Термезе вошел в Глобальную сеть поставок ООН

«С учетом сложной международной обстановки и увеличения числа нуждающихся в поддержке ООН и ее агентства стремятся поддерживать достаточные запасы базовых ресурсов для помощи уязвимым группам населения. В этом контексте стратегическое расположение Термеза на пересечении Центральной и Южной Азии, созданная здесь транспортная и энергетическая инфраструктура, а также наличие квалифицированного персонала стали ключевыми факторами при принятии решения по его интеграции в глобальную сеть», — говорится в сообщении.