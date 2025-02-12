Международный транспортно-логистический хаб в Термезе вошел в Глобальную сеть поставок ООН

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Международный транспортно-логистический хаб в Термезе получил статус склада Глобальной сети поставок Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщает корреспондент ИА «Дунё».
Глобальная сеть УВКБ включает семь складских комплексов, расположенных в Аммане (Иордания), Дубае (ОАЭ), Найроби (Кения), Аккре (Гана), Дуале (Камерун), Копенгагене (Дания) и Панама-Сити (Панама).
Эта сеть позволяет организации реагировать на ЧС в любой точке мира, доставляя основные предметы первой необходимости (палатки, одеяла, кухонные наборы, медикаменты и другое).
«С учетом сложной международной обстановки и увеличения числа нуждающихся в поддержке ООН и ее агентства стремятся поддерживать достаточные запасы базовых ресурсов для помощи уязвимым группам населения. В этом контексте стратегическое расположение Термеза на пересечении Центральной и Южной Азии, созданная здесь транспортная и энергетическая инфраструктура, а также наличие квалифицированного персонала стали ключевыми факторами при принятии решения по его интеграции в глобальную сеть», — говорится в сообщении.
В своем выступлении спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев отметил, что хаб в Термезе является символом международного сотрудничества, надежности и оперативности. Он не только служит укреплению цепочки гуманитарных поставок, но и способствует развитию региона, создавая новые возможности и рабочие места.
В свою очередь, заместитель специального представителя генерального секретаря ООН по Афганистану Индрике Ратватте выразил признательность узбекской стороне за активные усилия по гуманитарной поддержке Афганистана и других стран, а также тесное сотрудничество с профильными агентствами ООН.
Он высоко оценил созданную в Термезе инфраструктуру, которая повышает готовность ООН к чрезвычайным ситуациям, снижая эксплуатационные расходы и риски.
«Мы готовы к продолжению взаимодействия с Узбекистаном во имя достижения Целей устойчивого развития на основе принципа “Не оставлять никого позади”, — сказал Ратватте.
Резидент-координатор ООН в Узбекистане Сабине Махл отметила, что, прошедшая церемония демонстрирует приверженность республики принципам многостороннего сотрудничества и укрепляет ее роль как активного участника международных гуманитарных инициатив.
По ее словам, благодаря возможностям, предоставляемым узбекской стороной, миллионы людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, получат жизненно важную помощь.
Исполняющий обязанности представителя УВКБ ООН по Центральной Азии Думитру Липкану сообщил, что организация неоднократно убеждалась в стратегических преимуществах термезского хаба для гуманитарных операций на международном уровне.
«Интеграция центра в нашу глобальную сеть позволит еще более эффективно использовать его инфраструктуру и логистические возможности для поддержки людей, вынужденных покинуть свои дома», — сказал он.
По мнению представителя УВКБ в Афганистане Арафата Джамала, значение этого хаба выходит далеко за пределы Афганистана. Он позволит усилить меры реагирования на чрезвычайные ситуации на глобальном уровне, укрепить региональное взаимодействие, активизировать борьбу с климатическими изменениями посредством использования экологически чистых технологий.
Напомним, что хаб создан в 2022 году по инициативе президента Узбекистана с целью обеспечения централизованной и целевой поставки гуманитарной помощи ООН, международными организациями и зарубежными государствами в Афганистан и другие страны на базе ООО «Термез Карго Центр».
В своем выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Шавкат Мирзиёев призвал мировое сообщество объединиться в решении проблемы Афганистана, подчеркнув, что гуманитарная помощь афганскому народу не должна ослабевать.