Право на развод без примирения: новый закон защитит женщин от насилия

Кроме того, в Жилищный кодекс внесли поправку: если суд рассматривает спор о праве на жилье, то владелец квартиры будет обязан либо предоставить другой равноценный вариант из своего имущества, либо оплачивать аренду другой квартиры для выселяемого человека. Это поможет защитить права тех, кто оказался в сложной ситуации, например, после развода или семейного конфликта.