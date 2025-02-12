Право на развод без примирения: новый закон защитит женщин от насилия

Речь идет о законе «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы поддержки семьи и женщин».
Что изменится?
Одна из важных норм нового закона касается развода. Теперь, если женщина подверглась насилию в семье и требует развода, суд не будет назначать срок для примирения.
Это поможет жертвам быстрее освободиться от абьюзивных отношений, ведь затягивание развода в таких случаях может привести к трагедиям — вплоть до суицида и убийств. Сенаторы отметили, что новый закон позволит предотвратить многие тяжкие преступления, которые происходят в семьях, где царит насилие.
Что изменится в Жилищном кодексе?
Кроме того, в Жилищный кодекс внесли поправку: если суд рассматривает спор о праве на жилье, то владелец квартиры будет обязан либо предоставить другой равноценный вариант из своего имущества, либо оплачивать аренду другой квартиры для выселяемого человека. Это поможет защитить права тех, кто оказался в сложной ситуации, например, после развода или семейного конфликта.
Что дальше?
Сначала законопроект должен быть одобрен в Сенате. Затем, для вступления в силу, его должен подписать президент.