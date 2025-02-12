«Молдовагаз» поставила Приднестровью 3 млн кубометров газа

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Компания «Молдовагаз» направила в Приднестровье три миллиона кубометров природного газа, сообщает АО.
Уточняется, что «голубое топливо» было направлено для обеспечения стабильной работы газотранспортной системы республики.
«В соответствии с постановлением Комиссии по чрезвычайным ситуациям АО “Молдовагаз” 11 февраля 2025 года передало ООО “Тираспольтрансгаз” природный газ в объеме три миллиона кубических метров в качестве займа», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что «Молдовагаз» приобрела дополнительный объем газа (около 2,59 миллиона кубометров) на Румынской товарной бирже.
Ранее ЕС анонсировал о готовности выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, но при соблюдении ряда условий. В частности, шла речь о поэтапном увеличении тарифов для потребителей. Власти Приднестровья отказались от финансовой помощи Евросоюза.
Как заявлял премьер Молдовы Дорин Речан, венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG осуществит поставку газа на границу с Молдовой в рамках заключенного контракта с «Молдовагаз».
Ситуация с газом в Приднестровье.
С начала года Молдова и Приднестровье остались без газа из-за прекращения транзита «голубого топлива» через Украину. В то время как Молдова получает энергоресурсы от европейских стран, Тирасполь полностью остался без газа.
В Приднестровье были введены веерные отключения электроэнергии, в многоквартирных домах отсутствовали отопление и горячая вода.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы 1 февраля утвердила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Государственный поставщик Energocom начал необходимые закупки на европейских биржах.
Молдавская ГРЭС, находящаяся на территории Приднестровья, в свою очередь возобновила генерацию электроэнергии с использованием газа.