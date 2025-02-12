Владимир Путин присвоил жительнице Башкирии звание «Мать-героиня»

Уроженка села Старокурмашево сама выросла в многодетной семье, где воспитывалось семеро детей, поэтому она считает, что большая семья — самая большая радость матери. После знакомства с будущим мужем и свадьбы, Флюра Рахимзяновна организовала большое и уютное семейное гнездо в родном селе мужа. За 49 лет семейной жизни они родили и воспитали шестерых сыновей и четверых дочерей. Разница в возрасте между первым и последним ребенком составляет 21 год. У «матери-героини» также есть двадцать внуков и одна правнучка.