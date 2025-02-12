Радий Хабиров рассказал, как наращивают экспорт предприятия Башкирии.

В Башкирии считают одной из ключевых задач в развитии малого и среднего бизнеса помощь предприятиям в выходе на мировые рынки. О том, как она реализуется, рассказал в соцсетях Глава республики Радий Хабиров.
В Башкортостане есть крупные промышленные компании, прежде всего нефтеперерабатывающие и нефтехимические, продукция которых пользуется огромным спросом за рубежом. Наша задача здесь — поддержать «малышей», производителей несырьевых, неэнергетических продуктов. В целом мы неплохо с ней справляемся. В своей внешнеэкономической работе наша управленческая команда старается пробивать дорогу для бизнеса. Поэтому мы регулярно выезжаем в другие страны, выстраиваем инфраструктуру для деловых отношений. В сложившихся экономических условиях ищем новых надежных партнеров.
В шести государствах, с которыми наиболее активно взаимодействует Башкирия — Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Китае, Турции и ОАЭ, при торгпредствах России есть представительства республики, которые помогают предприятиям Башкирии в их работе.
Для предпринимателей республики регулярно организуются бизнес-миссии в другие страны. Это позволяет им налаживать контакты для дальнейшего ведения бизнеса. В регионе успешно работает Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан. Только в 2024 году за услугами в Центр обратились 1 059 наших предпринимателей. 110 субъектов МСП благодаря этой поддержке вышли на внешний рынок. География экспорта насчитывает 41 страну. По итогам прошлого года Российский экспортный центр признал Центр поддержки экспорта РБ одним из лучших в стране — он вошел в тройку лучших.
«В условиях санкций вести внешнеэкономическую деятельность становится сложнее. За минувший год объем экспорта в Башкортостане вырос на 2,2%. Хотя потенциал, конечно, значительно выше. Поэтому нашу работу продолжаем», — отметил Радий Хабиров.
Ранее «Башинформ» рассказывал, как республика адаптировалась к санкциям.