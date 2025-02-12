Радий Хабиров рассказал, как наращивают экспорт предприятия Башкирии.

В Башкортостане есть крупные промышленные компании, прежде всего нефтеперерабатывающие и нефтехимические, продукция которых пользуется огромным спросом за рубежом. Наша задача здесь — поддержать «малышей», производителей несырьевых, неэнергетических продуктов. В целом мы неплохо с ней справляемся. В своей внешнеэкономической работе наша управленческая команда старается пробивать дорогу для бизнеса. Поэтому мы регулярно выезжаем в другие страны, выстраиваем инфраструктуру для деловых отношений. В сложившихся экономических условиях ищем новых надежных партнеров.