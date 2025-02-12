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США перебросили в Великобританию стратегические бомбардировщики

На авиабазу Фэрфорд в Англии перебазировались два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress из США. В Великобритании ожидают прибытие еще двух американских самолетов, способных нести ядерные боеголовки.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

О передислокации бомбардировщиков рассказало британское издание UK Aviation News. Самолеты совершили трансатлантический перелет с авиабазы Майнот в штате Северная Дакота.

В Пентагоне о переброске бомбардировщиков в Европу официально не заявляли, сообщает «Интерфакс».

Боевые самолеты, стоящие на вооружении ВВС США с 1955 года, ранее уже перебазировались с территории Штатов в Великобританию. Четыре B-52H находились на авиабазе Фэрфорд с начала ноября по середину декабря 2024 года.

Тогда их дежурство на территории Европы объяснялось проведением учений. Командование ВВС США отчиталось о том, что бомбардировщики выполнили девять полетов над территорией Швеции, Финляндии и Литвы, где провели учебное бомбометание. Во время учений в небе их сопровождали истребители стран-членов НАТО.