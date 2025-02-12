США перебросили в Великобританию стратегические бомбардировщики

Тогда их дежурство на территории Европы объяснялось проведением учений. Командование ВВС США отчиталось о том, что бомбардировщики выполнили девять полетов над территорией Швеции, Финляндии и Литвы, где провели учебное бомбометание. Во время учений в небе их сопровождали истребители стран-членов НАТО.