США перебросили в Великобританию стратегические бомбардировщики

О передислокации бомбардировщиков рассказало британское издание UK Aviation News. Самолеты совершили трансатлантический перелет с авиабазы Майнот в штате Северная Дакота.
Боевые самолеты, стоящие на вооружении ВВС США с 1955 года, ранее уже перебазировались с территории Штатов в Великобританию. Четыре B-52H находились на авиабазе Фэрфорд с начала ноября по середину декабря 2024 года.
Тогда их дежурство на территории Европы объяснялось проведением учений. Командование ВВС США отчиталось о том, что бомбардировщики выполнили девять полетов над территорией Швеции, Финляндии и Литвы, где провели учебное бомбометание. Во время учений в небе их сопровождали истребители стран-членов НАТО.