Петицию о покупке Калифорнии поддержали уже 203 тыс. датчан

Купив Калифорнию, датчане, как говорится в петиции, принесут ей верховенство закона, всеобщий доступ к услугам здравоохранения, опирающуюся на факты политику, не говоря уже о своем стиле уютной и комфортной жизни «хюгге», велодорожках в Беверли-Хиллз и традиционных бутербродов смёрребрёд из экологически чистых продуктов, которые будут продаваться на каждом углу. В планах переименование Калифорнии в Новую Данию, Диснейленда в Ханс-Кристиан-Андерсенленд и др. По мнению авторов петиции, Дональд Трамп может даже согласиться с продажей штата, так как он не «самый большой поклонник Калифорнии», и даже называл ее «самым разрушенным штатом» и постоянно конфликтовал с ее властями.