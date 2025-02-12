В Молдавии предупредили о падении режима Санду

В свою очередь, добавил он, здравые силы должны поддерживать светлую сторону и бороться с несправедливостью, с фашизмом. «Ну, а тех, кто финансировался благодаря этой бандитской криминальной организации, в том числе и такие криминалы, как Санду, падут. Однозначно такие режимы падут, и мы сегодня будем делать все, чтобы ускорить эти процессы. Надо всем понимать, что Санду и сегодня правящий режим, понимают, что он буквально в течение пяти месяцев уйдет от власти. В такой или в такой форме, все, они уходят уже… Поэтому осталось потерпеть чуть-чуть. И дальше уже будем жить нормальной жизнью, как раньше», — заверил Шор.